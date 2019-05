Byl to šok. Jak Rusko znečistilo ropu za miliardy určenou pro EU?

"Žádáme vás, abyste okamžitě přijali veškerá opatření, a vyhnuli se tak případným ztrátám a dalším negativním důsledkům," uvádí se v e-mailu společnosti Gomeltransněfť datovaném 19. dubna, který měla možnost vidět agentura Reuters.

V následujících deseti dnech rafinerie a ropné firmy v Evropě omezily nákupy ruské ropy až o milion barelů denně, což představuje zhruba deset procent dovozu této suroviny do Evropy. Přerušení dovozu přispělo k růstu cen ropy na šestiměsíční maximum nad 75 dolarů za barel, poškodilo pověst Ruska jako vývozce v době zvyšující se konkurence ropy z USA a vyvolalo v Rusku vyšetřování, zda nešlo o sabotáž. Až do úterý však odběratelé ropy neslyšeli přímo od ruského provozovatele ropovodů Transněfť, že vyvážel znečištěnou ropu, upozorňují zdroje ze západních ropných firem a od obchodníků. A zatím nemají jasno ani v tom, kdy budou dodávky čisté ropy obnoveny.

Kontaminace ropy se netýká jen Ruska. Odběratelé americké ropy z Evropy a z Asie v uplynulém roce odmítli řadu dodávek z Texasu kvůli špatné kvalitě. Rozsah a závažnost problému je však u tohoto případu vzácná, upozorňují zdroje z odvětví.

Až do současného incidentu byla Transněfť považována za velmi spolehlivou. Firma provozuje 68.000 kilometrů ropovodů, kterými denně proteče kolem deseti milionů barelů ropy. Denně pak vyveze více než čtyři miliony barelů suroviny.

"Představuje to obrovský problém pro evropské rafinerie závislé na dodávkách ruské ropy," uvedla analytička společnosti Energy Aspects Amrita Senová. "I když to vypadá jako mimořádné, vyvolává to otázku, zda je třeba hledat alternativní dodavatele jako zálohu."

Ropa byla znečištěna organickými chloridy, což jsou sloučeniny používané v odvětví ke zvýšení těžby z ropných polí a ke zrychlení toku ropy. Sloučeniny je ale potřeba před vstupem do ropovodu odstranit, protože mohou poškodit vybavení rafinerií nebo při velkých teplotách vytvářet jedovatý chlor.

"An official from the operator of the Belarusian part of the #Druzhba pipeline said that 5m tonnes of contaminated Russian #oil was present in the network across #Poland, #Ukraine, #Russia and #Belarus," writes @FT.https://t.co/6eZF4q1LgS