Volkswagen hlásí propad provozního zisku, miliarda eur jde na právní spory

Volkswagen uvedl, že dal stranou jednu miliardu eur na právní spory. Bez mimořádných položek, jako jsou rezervy na očekávané právní spory, provozní zisk vzrostl o 14 procent na 4,8 miliardy eur. Zisk před zdaněním se snížil o téměř devět procent na 4,1 miliardy eur.

Tržby koncernu pak díky finanční divizi stouply o 3,1 procenta na 60 miliard eur. Dodávky aut zákazníkům se snížily o 2,8 procenta na 2,6 milionu vozů.

Chief Financial Officer Frank Witter: “The Volkswagen Group is once again off to a good start this year. The sales revenue performance and earnings growth in the first three months of the current fiscal year are encouraging." https://t.co/z5JghpGM94#VWGroupSales pic.twitter.com/cw3groB0Og