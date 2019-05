Kdy opět poteče z Ruska čistá ropa? Na jednání došlo k dohodě

MOL uvedl, že strany se dohodly na krocích, které mají zajistit kvalitu dodávek ropy odpovídající požadavkům Maďarska a Slovenska. MOL vlastní slovenskou petrochemickou firmu Slovnaft.

Maďarská vláda v úterý schválila částečné uvolnění strategických rezerv ropy pro rafinerii MOL ve městě Százhalombatta na dva měsíce.

Do ropovodu, kterým teče ropa i do České republiky, se minulý měsíc dostala ropa znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto zastavily dovoz ruské ropy.

Ukrajinská společnost UkrTransNaft v úterý uvedla, že očekává, že čistá ropa by mohla do EU dotéct 18. května. UkrTransNaft má na starosti provoz ropovodu Družba na ukrajinském území.

Náměstek ředitele firmy Gomeltransněfť Družba, běloruského provozovatele ropovodu Družba, Andrej Verigo prohlásil, že dodávky ropovodem budou ke konci příštího týdne obnoveny na 60 až 65 procent. Plné obnovení provozu si však vyžádá nejméně šest měsíců. Uvedl rovněž, že prozatím bude zprovozněna pouze jedna větev ropovodu, druhá zůstane mimo provoz a bude v ní uskladněna kontaminovaná ropa. Neupřesnil však, která větev bude v provozu.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.