Kondice státních financí Slovenska se zhoršila. Brzy nastanou potíže, varuje rada

"Ke zhoršení dlouhodobé udržitelnosti došlo druhý rok po sobě. Zatímco v roce 2017 přispěly ke zhoršení zejména faktory mimo kontrolu vlády, v roce 2018 se dlouhodobá udržitelnost zhoršila zejména v důsledku vládních opatření," uvedl šéf rozpočtové rady Ivan Šramko.

Při hodnocení veřejných financí rozpočtová rada kromě hospodaření státu zohledňuje také vývoj demografie a různá vládní opatření. Veřejné finance nejvíce zhoršuje zdravotnictví.

Do analýzy rozpočtová rada nezahrnula zavedení horní hranice věku při odchodu do starobního důchodu, kterou slovenský parlament schválil změnou ústavy letos v březnu a která v budoucnu podle ekonomů zvýší náklady penzijního systému. Stárnutí slovenské populace se na hospodaření veřejných financí projeví zejména po roce 2038 a podle rady by dostatečný prostor pro pokrytí nákladů spojených se stárnutím poskytl již nepatrný každoroční rozpočtový přebytek.

Loni podíl deficitu veřejných financí Slovenska na hrubém domácím produktu (HDP) země klesl podle předběžných údajů na nové minimum 0,7 procenta HDP. Hodnota veřejného dluhu v poměru k výkonu ekonomiky se snížila na 48,9 procenta. Dostala se tak mimo sankční pásmo, které stanovil slovenský zákon o rozpočtové zodpovědnosti.

Na tento rok vláda premiéra Petera Pellegriniho naplánovala hospodaření státu bez deficitu, podle odhadu rozpočtové rady ale země vykáže schodek veřejných financí.