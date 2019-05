Kontaminovaná ropa může snížit dividendy Transněfti

Místopředseda vlády Dmitrij Kozak tento měsíc uvedl, že částka určená na výplatu dividendy by se u Transněfti měla snížit, protože by měla být vzata v úvahu částka, kterou bude muset Transněfť vyplatit svým klientům jako odškodné za kontaminovanou ropu. Ta se dostala do ropovodu Družba, kterým teče ruská ropa do Evropy, včetně České republiky, na konci minulého měsíce.

Agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj napsala, že vývoz ropy prostřednictvím ropovodů Transněfti, včetně Družby, klesl od 1. do 26. května ve srovnání s dubnem o šest procent.

Těžba ropy v Rusku se pak za prvních 21 dní května snížila na 11,126 milionu barelů denně z 11,147 milionu barelů denně.