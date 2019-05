Křetínský je s menšinovým podílem v Le Monde spokojen, redakci ovlivňovat nechce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Miliardář Daniel Křetínský je s pozicí menšinového vlastníka francouzského deníku Le Monde zatím spokojen. List s dlouholetou tradicí chce podporovat a do chodu redakce by nezasahoval, i kdyby v budoucnu převzal většinový podíl. Jeden z nejbohatších Čechů to řekl americkému deníku The New York Times (NYT). Nákup části Le Monde popsal také jako možnost podporovat důraznější regulaci Facebooku nebo Googlu.