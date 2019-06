Italská enkláva Campione je mrtvá, největší kasino v Evropě zbankrotovalo

V Campione d'Italia se už nehraje: Italská enkláva o jednom kilometru čtverečním na březích švýcarského jezera Lugano se ponořila do tmy poté, co zbankrotovalo její kasino, kdysi největší v Evropě, které bylo jejím hlavním zdrojem příjmů. Píše o to agentura AFP