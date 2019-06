Eurozóna na prahu krize? Útlum aktivity průmyslu se v květnu prohloubil

Index nákupních manažerů (PMI) pro zpracovatelský sektor eurozóny za květen klesl na 47,7 bodu z dubnových 47,9 bodu. Byl tak jen těsně nad březnovým šestiletým minimem 47,5 bodu. Hranice 50 bodů je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.

"Zpracovatelský průmysl v květnu zůstal v poklesu, což naznačuje, že odvětví bude ve druhém čtvrtletí brzdou širší ekonomiky," řekl hlavní ekonom IHS Markit Chris Williamson.

"Čtvrtý měsíc poklesu produkce po sobě a další prudký propad nových objednávek podtrhl skutečnost, že odvětví zůstává v nejobtížnějším období od roku 2013," dodal.

Index nových zakázek se už osm měsíců drží pod hranicí 50 bodů a přestože v květnu vystoupil na 46,6 z dubnových 45,8 bodu, je podle IHS zřejmé, že obrat se v dohledné době nedostaví.

Dnešní data jsou dalším důkazem, že hospodářství eurozóny je pod tlakem. Snížil se i nákup surovin, klesl počet nevyřízených objednávek a poprvé za téměř pět let klesl počet zaměstnanců. "Výrobci se obávají, že budou vystaveni dalšímu poklesu poptávky," řekl Williamson.

V Německu se index PMI zpracovatelského sektoru, který se na ekonomice podílí zhruba pětinou, snížil na 44,3 ze 44,4 bodu v dubnu. Zůstává tak na nejnižší úrovni od poloviny roku 2012. Dolů ho sráží jak pokles nových zakázek, tak pokles zaměstnanosti.

Nicméně z jen mírného poklesu a také skutečnosti, že snižování nových zakázek se druhým měsícem zpomaluje, je patrná stabilizace zpracovatelského průmyslu, soudí IHS Markit.

