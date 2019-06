Čistá ruská ropa doputuje do Polska 8. nebo 9. června

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čistá ruská ropa doputuje potrubím do Polska 8. nebo 9. června. S odkazem na sdělení provozovatele ropovodů Transněfť to dnes uvedla agentura TASS. Potvrdila tak dřívější informace polských médií. Dodávky suroviny do Evropy ropovodem Družba byly v dubnu zastaveny, protože do soustavy se dostala znečištěná ropa.