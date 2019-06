Inflace v eurozóně zpomalila na 1,2 procenta. Změní ECB měnovou politiku?

Zpomalení růstu spotřebitelských cen bylo o něco výraznější, než očekávali ekonomové. Ti podle průzkumu agentury Reuters květnovou inflaci odhadovali na 1,3 procenta.

ECB usiluje o to, aby se inflace v eurozóně pohybovala těsně pod dvěma procenty. Centrální banka loni v prosinci ukončila program nákupů dluhopisů, jehož prostřednictvím napumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze v hodnotě 2,6 bilionu eur (zhruba 67 bilionů Kč). Nadále však hospodářský růst a inflaci v eurozóně podporuje rekordně nízkými úrokovými sazbami.

Euro area inflation down to 1.2% in May: energy +3.8%, food +1.6%, services +1.1%, other goods +0.3% https://t.co/ZZvqj8HnBw pic.twitter.com/XTUzKBzl0Q