Čeká nás nová ekonomická krize? Vysoce postavený bankéř pronesl temné varování

"Právě teď všichni mluví o vztazích mezi USA a Čínou, ale i když budou vyřešeny, je docela dobře možné, že příští diskuse by mohla být mezi USA a Evropou," prohlásil Rigtering, který je na summitu ve Slovinsku.

Pokud by se tak stalo, mohlo by to podle něj mít velký dopad na EU. A to nejenom na automobilový sektor, ale také na mnoho dalších sektorů.

Rigterink rovněž upozornil, že nikdo neví, jaká je pravděpodobnost, že Británie opustí EU bez dohody. Vzhledem k relativně slabému růstu ve většině evropských zemích by takzvaný tvrdý brexit mohl zpomalit celý region. "Mohla by nastat i recese," uvedl.

Tvrdý brexit může být jedním ze spouštěčů, Rigterink ale upozorňuje, že spouštěčů recese může být více, jenom zatím nejsou vidět. Současně však uvedl, že ekonomické základy v Evropě jsou mnohem silnější než před deseti lety a bankovní systém je mnohem odolnější.