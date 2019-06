Krach fúze FCA s Renaultem? Italský vicepremiér obvinil Francii

Automobilka Fiat Chrysler tento týden překvapivě stáhla svou nabídku na fúzi s Renaultem. Uvedla, že pro úspěšné spojení podniků "v současnosti ve Francii neexistují politické podmínky".

Stažení návrhu bylo oznámeno poté, co představenstvo Renaultu odložilo rozhodnutí o spojení s FCA na žádost francouzské vlády, která v automobilce drží 15procentní podíl a je jejím největším akcionářem.

Spojením automobilek by vznikl třetí největší výrobce aut na světě za společnostmi Toyota a Volkswagen. Sloučený podnik by ročně vyráběl zhruba 8,7 milionu aut. Při započtení produkce aliančních partnerů Renaultu - japonských automobilek Nissan a Mitsubishi - by všechny podniky dohromady vyráběly kolem 15 milionů aut ročně.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire ve čtvrtek prohlásil, že kabinet postupoval konstruktivně a svůj souhlas s fúzí podmínil čtyřmi podmínkami. Splnit se ale podařilo jen tři z nich. Chyběl souhlas Nissanu a Le Maire požadoval pět dnů na jeho získání.

Podle francouzských vládních kruhů je vina za stažení návrhu fúze na straně automobilky Fiat Chrysler. Od začátku rozhovorů prý na francouzskou stranu časově tlačila a jednala podle hesla "take it or leave it" (ber nebo nech být), napsala agentura DPA.