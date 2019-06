Šéf EBA: Nové pravomoci na zastavení špinavých peněz nestačí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nové pravomoci, které Evropská unie udělila Evropskému bankovnímu úřadu (EBA) v oblasti boje proti praní špinavých peněz, nejsou dostatečné na to, aby úřad byl schopen příliv špinavých peněz zastavit. Ve svém prvním interview v roli šéfa EBA to řekl José Manuel Campa deníku Financial Times (FT).