Nátlak k přijetí eura? Brusel vyzval země EU k prohloubení měnové unie

Předseda EK Jean-Claude Juncker dnes ale zároveň připustil, že k naplnění představy těsnější měnové unie, kterou skoro přesně před čtyřmi lety načrtla takzvaná Zpráva pěti předsedů, ještě hodně práce zbývá. Juncker tehdy společně s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, šéfem europarlamentu Martinem Schulzem, tehdejším šéfem euroskupiny Jeroenem Dijsselbloemem a předsedou Evropské centrální banky Mariem Draghim představili ambiciózní plán, jak do roku 2025 EMU zásadním způsobem prohloubit a integrovat.

Plány, které nyní - po čtyřech letech - budou mít na stole ve čtvrtek večer v Lucemburku unijní ministři financí a příští týden prezidenti a premiéři na summitu, jsou ale výrazně skromnější. Představy ze společné zprávy unijních špiček se tak nyní nenaplní stejně, jako podobně zásadní nápady, se kterými následně přišel francouzský prezident Emmanuel Macron.

We are taking stock of progress made to deepen Europe's Economic and Monetary Union since 2015.

Marked progress has been made, and many gaps revealed by the post-2007 crisis have been addressed.

Yet, important steps still need to be taken.