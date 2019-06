Volkswagen oživil plány na vstup Tratonu na burzu. Kolik bude stát akcie?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Primární nabídka výrobce nákladních aut Traton ze skupiny Volkswagen by měla ohodnotit firmu až na 16,5 miliardy eur (421,7 miliardy Kč). Volkswagen oznámil, že cena jedné akcie by se měla pohybovat v rozmezí 27 až 33 eur a s akciemi na burze se má začít obchodovat 28. června. Nabídka akcií Tratonu by tak mohla být letos jednou z největších v Evropě. Uvedla to agentura Bloomberg.