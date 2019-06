Majitel Becherovky kupuje amerického výrobce whisky a bourbonu

Společnost Pernod Ricard podle agentury Bloomberg díky akvizici posílí svou pozici na rychle rostoucím trhu s whisky ve Spojených státech. Pernod Ricard je druhým největším výrobcem lihovin na světě za britským konkurentem Diageo. Mezi jeho nejznámější značky patří gin Beefeater, vodka Absolut, koňak Martell či šampaňské Mumm.

Firmu Rabbit Hole Whiskey založil v roce 2012 podnikatel Kaveh Zamanian, který bude aktivity podniku i po převzetí řídit. "Pernod Ricard a já sdílíme stejné podnikatelské hodnoty," uvedl Zamanian.

We are proud to welcome super premium Kentucky Bourbon brand @RabbitHoleWskey to the #PernodRicard family, to bring people together for memorable moments of #convivialité! Read more here: https://t.co/1ZqWRSIFjI#PernodRicard #CréateursDeConvivialité #BeAConvivialist pic.twitter.com/3tWDB4uOfm