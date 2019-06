Prodej aut v EU se vrátil k růstu, potíže jsou na českém trhu

V prvních pěti měsících letošního roku se prodej aut v EU meziročně snížil o 2,1 procenta na 6,7 milionu vozů. Z pěti největších automobilových trhů v EU zatím v letošním roce vykazuje nárůst pouze Německo, upozornila ACEA.

Passenger #car registrations 🇪🇺: -2.1% five months into 2019; +0.1% in May | PRESS RELEASE: https://t.co/h2trbQMp9n pic.twitter.com/3juQdhWmbu