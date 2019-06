Porážka pro Adidas: Soud EU potvrdil neplatnost ochranné známky

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) známku zapsal v roce 2014. Firma v přihlášce uvedla, že ochrannou známku tvoří tři stejně široké paralelní pruhy, které jsou od sebe stejně vzdálené a jsou umístěny na výrobku v libovolném směru.

V roce 2016 však úřad na návrh belgické společnosti Shoe Branding Europe zápis ochranné značky zrušil. Firma Adidas podle úřadu neprokázala, že známka získala v celé EU rozlišovací způsobilost užíváním.

#EUGeneralCourt confirms the invalidity of the adidas EU trade mark (three parallel stripes applied in any direction) https://t.co/fPeheqCcoj