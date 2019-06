Potraviny ze Západu nadále nesmí do Ruska. Putin prodloužil sankce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin prodloužil platnost zákazu dovozu potravin ze Západu do konce příštího roku. Oznámila to dnes ruská média s odvoláním na úřední věstník. Naposledy se ruský zákaz prodlužoval do konce letošního roku.