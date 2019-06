Německo čekají vážné potíže? Index nálady spotřebitelů dál klesá

Index nálady německých spotřebitelů na měsíc červenec klesl na 9,8 bodu z 10,1 bodu v předchozím měsíci a nižší byl už druhý měsíc za sebou. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že index klesne na deset bodů.

Ekonomický růst v Německu nyní ohrožuje několik faktorů, a to obchodní konflikty, nejistota spojená s plánovaných odchodem Británie z EU a ochlazení globální ekonomiky. To vše má negativní dopad na německé výrobce, kteří se orientují na vývoz. Panují obavy, že zpomalení ve zpracovatelském průmyslu se může rozšířit i do sektoru služeb a ohrozit nynější příznivou situaci na trhu práce.

Podle průzkumu se spotřebitelé obávají hlavně o budoucnost automobilek, které teď ohrožují obchodní spory a přesun k elektrickým vozům. To by mohlo způsobit rušení tisíců pracovních míst.

Where is the purchasing power highest per capita in Germany? With more than 1M inhabitants, top spots go to Munich, Hamburg and Cologne. For more insights, check out our map!#GrowthfromKnowledge #geomarketing pic.twitter.com/rhgbUpD2MO