Velké automobilky se prohnou? V EU jim hrozí miliardové pokuty

Největší pokutu, a to až 1,83 miliardy eur (46,7 miliardy Kč), by mohl dostat Volkswagen. Ten je největší automobilkou v Evropě podle podílu na trhu. Aby automobilka splnila přísnější pravidla, plánuje od příštího roku masovou výrobu elektrických aut. Pokuta pro Fiat Chrysler by mohla činit 746 milionů eur.

Automobilky musejí podle nového nařízení do roku 2021 snížit průměr emisí vozového parku u osobních aut na 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr. Za vyšší emise budou platit pokuty.

AlixPartners pro svůj odhad výše pokuty použil údaje o emisích aut z konce roku 2017. Od té doby se velkým automobilkám podařilo zvýšit prodej elektrických a hybridních vozů, které mají nižší emise. Nicméně údaje Evropské agentury pro životní prostředí ukazují, že emise za poslední dva roky se zvyšují a loni dokonce byly nejvyšší za čtyři roky.

Volkswagen už dříve uvedl, že plánuje nová emisní pravidla plnit. Fiat Chrysler prohlásil, že využije tu nejlevnější možnost, což může znamenat i to, že za nadměrné emise zaplatí.

"Pokud vyrábíte silnější auta a máte větší podíl naftových vozů, budete se muset hodně snažit, pokud chcete zmírnit případné sankce," uvedl výkonný ředitel AlixPartners Elmar Kades.

AlixPatners ve studii o výhledu globálního automobilového trhu také upozorňuje, že v příštích třech letech bude prodej aut stagnovat nebo klesat. To bude mít negativní dopad na ziskové marže dodavatelů a výrobců, zvláště těch, kteří se snaží vyrovnat prodej elektrických vozů a vozů se spalovacím motorem. Jedním z nejhorších scénářů pro automobilky je stagnace nebo pokles poptávky v době, kdy mají vysoké investice do nových aut. Aby se s tím lépe vyrovnaly, budou muset snižovat náklady, uvedla agentura Reuters.