Ford zruší v Evropě 12 tisíc pracovních míst, chce být v zisku

Ford se chystá uzavřít závod na výrobu motorů v Británii, továrnu na převodovky ve Francii a další tři továrny v Rusku. Hodlá rovněž prodat slovenskou továrnu na převodovky firmě Magna.

Automobilka už začátkem roku avizovala restrukturalizaci evropských aktivit zahrnující rušení pracovních míst. Firma loni v Evropě vykázala provozní ztrátu 398 milionů dolarů (8,9 miliardy Kč).

Počet evropských závodů Fordu by měl v rámci restrukturalizace klesnout z 24 na 18.

We recently invested $1B into one of our oldest plants – the 95-year-old #Chicago Assembly Plant.



This investment brings new #technology and machinery, and 500 new #jobs, helping the plant be fully equipped to build our most popular SUV – the #FordExplorer. pic.twitter.com/I07OvKa6Dq