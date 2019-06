Bělorusko chce kompenzace za kontaminaci Družby, navrhlo zvýšit tranzitní poplatky

Podle běloruské agentury Belta to dnes uvedla společnost Gomeltransněfť Družba, která je provozovatelem ropovodu na běloruském území.

Znečištění podle firmy vedlo v období od dubna do června k poklesu dodávek prostřednictvím ropovodu Družba o více než 4,7 milionu tun, čímž vznikla finanční ztráta přes 23 milionů dolarů (514 milionů Kč).

Bělorusko podle agentury také obvinilo ruského státního provozovatele ropovodů Transněfť, že brání v přístupu ke vzorkům ropy.

Zprávy o znečištění ropy organickými chloridy se objevily na konci dubna, kdy byla znečištěná ropa zjištěna v přístavu Usť-Luga na pobřeží Baltského moře a v ropovodu Družba. Ten surovinu přivádí do Běloruska, Německa, Polska, na Ukrajinu, Slovensko, do Maďarska a do České republiky. Země napojené na ropovod kvůli znečištění dovoz ruské ropy zastavily. Do Česka byl dovoz obnoven koncem května.