EU a Vietnam si plácly, byla podepsána dohoda o volném obchodu

EU smlouvu označila za "nejambicióznější obchodní dohodu, jaké kdy bylo s některou z rozvíjejících se zemí dosaženo".

Dohodu nicméně ještě musí schválit Evropský parlament, jehož někteří členové mají pochybnosti ohledně postoje Vietnamu k dodržování lidských práv, upozorňuje Reuters.

🇻🇳🇪🇺 Today we are signing a trade agreement with Vietnam.

Besides offering significant economic opportunities, we have agreed strong sustainable development measures.



More about the deal here https://t.co/oh1nVgvb60 and in our factsheet ↓ pic.twitter.com/vxuJpmlBEs