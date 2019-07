Facebook či Apple budou platit víc. Francie učinila další krok k zavedení digitální daně

Cílem návrhu zákona je zdanit aktivity velkých internetových firem, které "vytvářejí hodnotu díky francouzským uživatelům internetu", ale sídlí v zemích s nízkými daňovými sazbami. Předkladatel návrhu, ministr financí Bruno Le Maire uvedl, že jde o to, aby se "znovu nastolila fiskální spravedlnost vůči digitálním gigantům". Jednostranný francouzský krok by podle něj měl sloužit i jako páka pro budoucí vyjednávání.

La France 🇫🇷 est la première nation européenne à adopter une taxation des géants du numérique. Nous bâtissons une fiscalité plus juste et plus efficace pour le XXIème siècle. Au travail maintenant au #G7France et à l’⁦@OCDE_fr⁩ pour définir une solution internationale ! pic.twitter.com/u67QBzC3Q4 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 4. července 2019

Návrh zákona už na jaře schválily v různém znění obě komory francouzského parlamentu, až v červnu se ale shodly na kompromisním znění. Dnes schválila návrh zákona dolní komora, příští čtvrtek o něm budou hlasovat ještě senátoři. Ti původně chtěli, aby měla digitální daň pouze dočasnou povahu a přestala se vybírat už 1. ledna 2022. Toto omezení nakonec z kompromisního návrhu zmizelo.

Agentura AFP nicméně upozornila, že Le Maire chce daň zrušit v okamžiku, kdy se v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) podaří dojednat mezinárodní dohodu o digitální dani. Jak dlouho by to mohlo trvat, ale není jasné. Návrh na zavedení digitální daně v Evropské unii nezískal v březnu jednomyslnou podporu členských států.

Ve francouzském modelu by se daň měla dotknout třicítky koncernů, jimž digitální aktivity na tržbách ročně přinášejí více než 750 milionů eur (19 miliard Kč) globálně a více než 25 milionů eur (636 milionů Kč) v samotné Francii. Podle odhadů by mohla daň do francouzské státní kasy přinést 400 milionů eur v letošním roce (10,2 miliardy Kč) a 650 milionů eur (16,5 miliardy Kč) v roce příštím.

Dotknout by se daň mohla kromě čtyř gigantů - Google, Amazon, Facebook, Apple - také společností Uber či Airbnb. Podniky ale varují, že by se daň mohla promítnout do vyšších cen pro spotřebitele. Proti zavedení daně protestoval i Washington. Označuje ji za diskriminační, protože se výrazně dotkne právě nadnárodních firem ze Spojených států. Kromě amerických gigantů se ale daň bude týkat i francouzské technologické firmy Criteo, která vytváří personalizovanou reklamu, a také čínských firem.

V České republice je nyní v připomínkovém řízení návrh na sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy. Do státního rozpočtu by podle odhadu ministerstva financí mohla daň přinést pět miliard korun ročně, platit by se mohla od poloviny příštího roku. Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem rovněž nad 750 milionů eur, které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 50 milionů korun.