Deutsche Bank představila plán obří restrukturalizace, vyhodí 18 tisíc lidí

Kvůli restrukturalizaci mají bance vzniknout do roku 2022 mimořádné náklady 7,4 miliardy eur (188,8 miliardy Kč) a ve druhém čtvrtletí vykáže čistou ztrátu 2,8 miliardy eur. O práci by mohlo přijít kolem 17.500 zaměstnanců. Oznámená restrukturalizace Deutsche Bank patří mezi největší v bankovním sektoru od finanční krize, napsala agentura Reuters.

V rámci restrukturalizace se banka plánuje zbavit svých globálních operací s akciemi a zmenší svoji investiční banku. Omezí také operace v oblasti cenných papírů s pevným příjmem a vytvoří novou divizi, do které přesune nechtěná aktiva.

Generální ředitel Christian Sewing naznačil, že banka plánuje rozsáhlou restrukturalizaci, v květnu, kdy slíbil akcionářům tvrdé škrty v investiční bance. Sliby přišly poté, co se Deutsche Bank nepodařilo dohodnout na fúzi s konkurenční Commerzbank.

Média již dříve informovala, že by Deutsche Bank mohla zrušit až 20.000 pracovních míst. To je více než pětina současného počtu 91.500 zaměstnanců. Nyní banka uvedla, že sníží do roku 2022 počet zaměstnanců na 74.000.