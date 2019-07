Deutsche Bank spustila drastickou restrukturalizaci, v Asii ruší celé týmy

Banka v neděli představila svůj restrukturalizační plán, který má pomoci zlepšit její hospodářské výsledky a cenu akcií. Kvůli restrukturalizaci mají bance vzniknout do roku 2022 mimořádné náklady 7,4 miliardy eur (188,8 miliardy Kč). V současné době má Deutsche Bank 91.500 zaměstnanců.

V rámci restrukturalizace se banka plánuje zbavit svých globálních operací s akciemi a zmenší svoji investiční banku. Omezí také operace v oblasti cenných papírů s pevným příjmem a vytvoří novou divizi, do které přesune nechtěná aktiva. V letošním a příštím roce také nevyplatí dividendu. Banka však neplánuje navýšit kapitál, aby získala další peníze na restrukturalizaci.

Deutsche Bank neuvedla, jakých oblastí se škrty pracovních míst budou týkat, nicméně podle Reuters se očekává, že nejvíce zasáhnou Evropu a Spojené státy. Dnes začala snižovat stavy v Sydney, Hongkongu a jinde v asijsko-tichomořském regionu.

Podle několika zdrojů ztrácejí práci celé týmy v oblasti prodeje a obchodování. Zaměstnanci propuštění v pobočce banky v Sydney agentuře sdělili, že byl zrušen tým pro kapitálové trhy, zůstala ale většina týmu pro fúze a akvizice.

