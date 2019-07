British Airways hrozí obří pokuta, neuchránila data zákazníků před hackery

Navrhovaná pokuta odpovídá 1,5 procentu celosvětového obratu British Airways z roku 2017 a byla by nejvyšším trestem v historii fungování ICO. Zpravodajský web BBC informoval, že jde také o první pokutu oznámenou od chvíle, kdy unijní nařízení GDPR vstoupilo v platnost.

British Airways v reakci na oznámení ICO uvedly, že společnost je informací "překvapená a zklamaná". Aerolinie, které patří pod skupinu International Airlines Group (IAG), se mohou do 28 dní proti avizované pokutě odvolat. ICO v tiskové zprávě uvádí, že před oznámením definitivního verdiktu jakékoli výhrady pečlivě zváží.

