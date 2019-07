Lidé neplýtvají jen potravinami. Jak je to s oblečením? Průzkum je alarmující

Autoři průzkumu oslovili dvě tisícovky respondentů a z výsledků dotazování vyvodili, že Britové během letních měsíců nakoupí přes 50 milionů kusů nového šatstva, které si po prvním nošení už nikdy neoblečou. Týká se to například společenských šatů, které si lidé pořizují pro zvláštní příležitosti jako jsou svatby nebo jiné slavnosti, nebo oblečení na dovolenou.

Za společenské šaty lidé v průměru utratí 80 liber (2300 Kč) a z průzkumu vyplynulo, že velký počet z nich považuje za nepřijatelné, aby stejný model obléklo ještě někdy v budoucnu. Takový názor měli zejména mladí nakupující, 37 procent z nich si neumí představit, že by na sebe ještě někdy vzali slavnostní šaty, ve kterých už absolvovali nějakou společenskou událost.

Celkem přes 700 milionů liber pak Britové zaplatí za oblečení určené výhradně na dovolenou, přičemž pro tyto šaty pak nemají po návratu z rekreace žádné využití.

This summer in the UK, £2.7 billion will be spent on summer outfits that will only be worn once. We want to challange you shop more sustainably this season. Check out our summer booklet, showing you how you can rework items to suit all events this summer.https://t.co/IjrlMNeu8O pic.twitter.com/XKRKbuk8fN