Střední a jihovýchodní Evropu čeká ekonomická pohroma? MMF důrazně varuje

Tchao Čang hovořil především o členech Evropské unie a kandidátských zemích, které byly dříve součástí komunistického bloku, upozornila agentura Reuters. V posledních letech tento region opouští mnoho lidí, kteří hledají uplatnění v zámožnější západní Evropě.

"Snižující se nabídka pracovních sil a nižší produktivita starších pracovníků, spolu s větším tlakem na veřejné finance, by mohly stát země asi jedno procento hrubého domácího produktu ročně," řekl Čang.

