Zdražují služby i potraviny. Inflace v eurozóně zrychlila, v EU stagnuje

V červnu loňského roku činila míra inflace v zemích platících eurem dvě procenta a v celé EU 2,1 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem ceny v eurozóně vzrostly o 0,2 procenta. Trhy očekávaly nárůst pouze o 0,1 procenta.

Nejnižší inflace byla letos v červnu v Řecku (0,2 procenta), na Kypru (0,3 procenta) a v Dánsku a Chorvatsku (shodně 0,5 procenta). Na opačném konci spektra se nachází Rumunsko (3,9 procenta), Maďarsko (3,4 procenta) a Lotyšsko (3,1 procenta). Česká republika byla podle měření Eurostatu nad evropským průměrem, ceny se zde v červnu zvýšily o 2,4 procenta, průměr EU představoval 1,6 procenta.

Euro area annual #inflation up to 1.3% in June (May 1.2%) https://t.co/9w7LTQOTb3 pic.twitter.com/Vh6s5as7dL