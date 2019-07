Řádění žlutých vest. Jak moc poškodily demonstrace ekonomiku Francie?

"Celkové makroekonomické náklady, které se v posledním čtvrtletí 2018 odhadují na 0,1 procentního bodu, jsou relativně nízké vzhledem k národnímu bohatství," uvedla komise pověřená zhodnocením dopadů protestů a výtržností, které je doprovázely.

Makroekonomická perspektiva nicméně podle dokumentu nedokáže postihnout veškeré škody, které excesy během demonstrací napáchaly. Nejzasaženějším odvětvím byli podle poslanecké komise obchodníci. Kvůli nižšímu počtu návštěvníků na místech, kde se protesty konaly, tedy především v centrech velkých měst, ubylo nakupujících, a obchodníkům se tak o 20 až 30 procent snížily tržby. Například nákupní střediska hlásí ztráty kolem dvou miliard eur (51 miliard Kč).

Macron Regime Forces use Pepper Spray and Tear Gas against peaceful people in #Paris.



Macron is gassing his own people on France's National Day.#14Juillet#BastilleDay#GiletsJaunespic.twitter.com/7jCFhjBdoo