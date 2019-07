Došlo na Amazon. EU prověří, zda americký gigant neporušuje hospodářskou soutěž

Příjmy ze zboží nabízeného třetími stranami činí podle Amazonu již 58 procent jeho hrubých tržeb. Na změně postoje vůči třetím stranám už se Amazon dohodl v Německu, oznámil dnes tamní úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přestal proto Amazon dál vyšetřovat.

EK se při vyšetřování zaměří na smlouvy, které Amazon uzavírá s firmami, jež nabízejí své výrobky na jeho platformě Marketplace. Ty mu umožňují analyzovat a využívat takto získané údaje, což podle komise může ohrožovat hospodářskou soutěž, protože to firmě nad těmito obchodníky poskytuje konkurenční výhodu. Amazon totiž vystupuje v dvojí roli - jako nákupní platforma a prodejce zároveň.

Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová dnes uvedla, že vyšetřit postoj Amazonu je důležité, protože stále více Evropanů nakupuje na internetu. "Elektronický obchod posílil konkurenci v maloobchodě a přinesl větší výběr a lepší ceny. Musíme zajistit, aby velké internetové platformy neomezovaly tyto výhody prostřednictvím postupů, které potlačují konkurenci," uvedla.

Partner právnické firmy Norton Rose Fulbright Ian Giles upozornil, že v případě Amazonu musí EK prokázat, že standardní dohody s obchodníky potlačují konkurenci, protože nějakým způsobem umožňují Amazonu využívat data k manipulaci s výsledky trhu nebo že Amazon nějakým způsobem zneužívá svého dominantního postavení.

Je to sice poprvé, co se EK přímo zaměří na online retailový obchodní model Amazonu, společnost ale už byla v EU vyšetřována dvakrát, a to kvůli daním a kvůli praktikám při prodeji elektronických knih.

V souvisejícím, ale samostatném vyšetřování v Německu tamní regulátor uvedl, že Amazon některé podmínky pro obchodníky na platformě Marketplace změní. Úřad totiž vyjádřil obavy ohledně některých bodů. Tento případ není o datech, jako je to u vyšetřování ze strany EK, ale o podmínkách smluv. Nezávisle vyšetřují chování Amazonu také další země EU, jako je Lucembursko, Rakousko nebo Itálie. Mluvčí EU Lucía Caudetová uvedla, že se vyšetřování v jednotlivých zemích nepřekrývají s vyšetřováním EU.

