Jak vyřešit malér se znečištěnou ropou? Transněfť a firmy se dostaly do sporu

Podle firem míchání ropy ohrozí kvalitu a ceny ruského vývozu na delší dobu a pročištění potrubí může trvat až do poloviny roku 2020. Dávají přednost tomu, aby se znečištěná ropa odebrala ze systému a prodala s velkou slevou.

Předběžný plán společnosti Transněfť byl podle zdrojů Reuters v úterý projednáván na ruském ministerstvu pro energetiku. Není však pravděpodobné, že by protesty velkých ropných firem zabránily provozovateli ropovodů příští týden v plánu pokračovat.

"Není to dobrý nápad míchat čisté a špinavé barely. Je to plýtvání produktem. Jsou zde další možnosti jak se zbavit kontaminovaných barelů a my předložíme naše návrhy," řekl agentuře Reuters jeden ze zdrojů, který si nepřál být jmenován. Další zdroj uvedl, že prodej špinavé ropy s vysokou slevou je nejlepším způsobem, jak problém rychle vyřešit.

Transněfť, ministerstvo pro energetiku ani žádná z ropných firem, které se jednání účastnily, na žádost o komentář nereagovaly. Z ropných firem na jednání byly Rosněfť, Lukoil, Gazprom Něfť, Surgutněftěgaz, Russněfť a Tatněfť.

Ruský ropný průmysl se dostal do krize poté, co se na konci dubna zjistilo, že zhruba pět milionů tun ropy v ropovodu Družba obsahuje nadlimitní množství organického chloridu. Ten se využívá při těžbě ropy, než se ale surovina dostane do potrubí, musí se z ní tato příměs odstranit, protože by mohla poškodit zařízení rafinerií. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že je to rána pro pověst Ruska jako dodavatele a že kupci požadují odškodné.

Rusko neumožňuje, aby ropa obsahovala více organického chloridu než šest částic na jeden milion (ppm). Jeho obsah ve znečištěné ropě však stoupla na 150 až 250 ppm. Před kontaminací jen málokdy překročila úroveň jeden až tři ppm. Mnoho spotřebitelů v Evropě a Asii odmítá ropu, ve které je úroveň organického chloridu nad jednou ppm.

Transněfť v úterý uvedl, že začne míchat znečištěnou ropu s čistou od příštího týdne. Výsledkem bude, že hladina organického chloridu v uralské ropě určené na vývoz z přístavů u Černého a Baltského moře a u dodávek pro domácí rafinerie na západě evropské části Ruska by měla činit v průměru pět ppm. Pokud bude plán zaveden, bude hladina zvýšená až do poloviny příštího roku, a možná i déle, než se systém plně vyčistí, dodal zdroj.