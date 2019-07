Digitální ekonomika vyvolává obavy. G7 vyzvala k přísné kontrole kryptoměn

Jednání dominoval plán Facebooku zavést vlastní digitální měnu libra. Facebook přišel se svým nápadem v době, kdy mezi politiky narůstají obavy z přílišného vlivu velkých technologických firem a jejich snahy o vstup do oblastí, o kterých dosud rozhodovaly vlády. Jako je například právě vydávání měn.

Kanadský ministr financí Bill Morneau uznává, že nové technologie mohou přinést výhody. Lidé však podle něj nechtějí pouze to, aby vše bylo levné, ale aby to bylo i bezpečné. "A tak naše práce je myslet i na bezpečnost. Máme nový pocit, že na tom musíme pracovat společně," citovala ho agentura Reuters.

Kromě obav z kryptoměn se ministři také zabývali tím, jak nejlépe zdanit velké technologické společnosti. Francie chce využít svého předsednictví v G7, aby získala podporu pro minimální zdanění podniků, které by mělo zabránit technologickým firmám ve snaze převádět zisky do zemí s nízkými daněmi. Ministři se podle prohlášení shodli, že minimální daň by přispěla k zajištění toho, že firmy odvádějí spravedlivý podíl na daních.

Welcome to all my @G7 counterparts and all the participants of the #G7Finance. Let's make the capitalism fairer and more sustainable !



🇨🇦 @Bill_Morneau

🇩🇪 @OlafScholz

🇮🇹 Giovanni Tria

🇯🇵 Taro Aso

🇬🇧 @PhilipHammondUK

🇺🇸 @stevenmnuchin1 pic.twitter.com/i4kPdnnyff