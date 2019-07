Nejzadluženější zemí eurozóny je Francie, předstihla Itálii

V poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) je ale zadlužení Francie těsně pod 100 procenty. Stále tak daleko zaostává za 133 procenty v případě Itálie. Francie si také může na trzích nadále půjčovat za výrazně nižší úroky než Itálie.

Jak ovšem poznamenala agentura Bloomberg, pro francouzskou vládu bude v takovéto situaci obtížnější vyvíjet tlak na italský kabinet, aby změnil své kontroverzní rozpočtové plány. Francie je druhou a Itálie třetí největší ekonomikou eurozóny.

Itálii hrozilo kvůli stavu veřejných financí, že s ní Evropská komise zahájí řízení pro nadměrný deficit. Po závazcích, které Řím začátkem měsíce učinil, ale řízení zahájeno zatím nebylo. Podle unijních pravidel by měly členské země udržovat svůj veřejný dluh pod 60 procenty HDP.

Euro area government #debt up to 85.9% of GDP at end Q1 2019 (85.1% in Q4 2018) https://t.co/y3hciggWVi pic.twitter.com/G0j5erYiMe