Počasí drtí vinaře: Francouzská produkce nápoje výrazně klesne

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Produkce vína ve Francii by letos mohla klesnout až o 13 procent. Může za to nepříznivé počasí, včetně krupobití, mrazu a rekordní vlny veder, které poškodilo úrodu. Podle prvního odhadu ministerstva zemědělství by se letošní úroda měla pohybovat v rozmezí 42,8 milionu až 46,4 milionu hektolitrů, což je o šest až 13 procent méně než loni, uvedla agentura Reuters. Francie je druhým největším producentem vína na světě.