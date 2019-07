Škoda Auto si drží pozici lídra na Slovensku. Které modely se nejvíc kupují?

Od ledna do konce června přibylo do evidence na Slovensku 9944 vozidel od mladoboleslavské automobilky. Proti stejnému období loňského roku to představuje pokles o 1,10 procenta. Tržní podíl Škody Auto na slovenském trhu s novými osobními vozy ve sledovaném období klesl na 19,1 procenta z 19,38 procenta v prvním loňském pololetí.

Slovenští zákazníci se při koupi aut od Škody Auto nejčastěji rozhodli pro modely Fabia a Octavia.

Celkově přibylo do evidence na Slovensku v prvním pololetí 52.075 osobních automobilů, což meziročně představuje nárůst o 0,35 procenta. Z jednotlivých značek s odstupem za českou automobilkou skončil na druhém místě v počtu registrací nových osobních aut na Slovensku Hyundai (4547 vozů) před třetím Volkswagenem (4539 aut).

Slovensko si v přepočtu na obyvatele udržuje pozici největšího výrobce aut na světě. Téměř celá produkce slovenských závodů automobilek Jaguar Land Rover, Kia Motors, PSA a Volkswagen směřuje na export.