Britská ekonomika v technické recesi? Bude to ještě horší, varuje prestižní institut

NIESR nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v letošním roce zvýší o 1,2 procenta a v příštím roce o 1,1 procenta. Předchozí prognóza institutu přitom předpokládala, že ekonomika letos vzroste o 1,4 procenta a napřesrok o 1,6 procenta.

