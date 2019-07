Eurozóna se řítí do krize? Podnikatelská aktivita upadá, hlavně v Německu. A má být hůř

Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který je považován za barometr zdraví firem ve zpracovatelském sektoru a v sektoru služeb, za červenec klesl na 51,5 bodu z červnových 52,2 bodu. Nedostál tak odhadu analytiků v anketě agentury Reuters, kteří čekali, že index klesne pouze na 52,1 bodu. Hodnota 50 bodů odděluje růst sektoru od poklesu.

"Je to docela pochmurný obrázek," řekl ekonom IHS Markit Chris Williamson. Očekává se přitom, že příští rok bude obtížnější vzhledem k rostoucímu geopolitickému napětí, obchodním sporům a vzhledem k odchodu Británie z Evropské unie.

Flash Eurozone Composite #PMI down to 51.5 in July from 52.2 in June to register the weakest monthly expansion for three months. Over the past six years, only four months have seen lower PMI readings. Indicates GDP growth closer to 0.1% from 0.2% in Q2 https://t.co/8ufnvhKWto 1/ pic.twitter.com/vfyAoNsyIO