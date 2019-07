Vodafone založí novou firmu, bude největším provozovatelem věží pro mobilní sítě

Komunikační společnost Vodafone Group oddělí své operace zahrnující věže pro mobilní sítě na deseti evropských trzích do nové, samostatné společnosti, která bude největší svého druhu v Evropě. Nová firma by měla vzniknout v příštích 18 měsících a bude zahrnovat zhruba 61.700 věží, z toho 75 procent jich je na největších trzích, a to v Německu, Itálii, Španělsku a Británii. Vodafone by případně mohl nabídnout akcie této firmy na burze. Oznámila to firma v dnešním prohlášení.