Johnson slíbuje Británii ekonomický boom. Budou investice do regionů a dopravy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nadcházející odchod Spojeného království z Evropské unie je obrovskou ekonomickou příležitostí a šancí změnit směřování země. Dnes to v Manchesteru prohlásil nový britský premiér Boris Johnson, který přislíbil rozsáhlé investice do infrastruktury a do školství.