Nízkonákladovce Ryanair klesl zisk, problémy se kupí

Ve čtvrtletí, které skončilo 30. června, Ryanairu klesla průměrná cena letenek o šest procent. S podobným poklesem navíc firma počítá i ve zbytku léta. Odhad celoročního zisku nicméně Ryanair ponechal beze změny v rozmezí od 750 milionů do 950 milionů eur.

Cena akcií společnosti Ryanair, která je největším nízkonákladovým leteckým přepravcem v Evropě, se během dvou let propadla téměř o polovinu. Za jejím poklesem stojí nadbytečné kapacity v Evropě, připravovaný odchod Británie z Evropské unie a problémy s letouny Boeing 737 MAX, jejichž provoz i dodávky byly po dvou tragických nehodách pozastaveny.

Today we reported a Q1 profit of €243m - read the full details here: https://t.co/DK33B36Tel