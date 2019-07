Automobilku PSA děsí brexit. Přesune veškerou výrobu z Británie do EU?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francouzská automobilka PSA přesune veškerou výrobu z továrny v britském městě Ellesmere Port do kontinentální Evropy, pokud se závod v důsledku odchodu Británie z Evropské unie stane neziskovým. Podle britského listu Financial Times (FT) to uvedl generální ředitel podniku Carlos Tavares.