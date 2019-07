Airbus prudce zvýšil zisk, na odbyt jde letadlo A320neo

Tržby společnosti se meziročně zvýšily o 23 procent na 18,3 miliardy eur a provozní zisk vzrostl o 72 procent na 1,98 miliardy eur. Výsledky překonaly očekávání analytiků, kteří v průměru počítali s provozním ziskem 1,774 miliardy eur při tržbách 17,824 miliardy eur, napsala agentura Reuters.

We're proud to see the new #A330neo at the heart of @Aircalin's fleet, linking New Caledonia with destinations in Australia, Tahiti and Japan. As well as upping comfort and convenience for passengers, the A330neo will also efficiently boost capacity. https://t.co/uqCOYGPBOO pic.twitter.com/q9haYL5wFy