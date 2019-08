Navrhl ji poslanec za Zelené Friedrich Ostendorff s tím, že ušetřené peníze by šly na zlepšení podmínek chovu zvířat. Podle agentury DPA ale takový návrh nemá šanci uspět, proti jsou špičky koaličních stran i ochránci práv spotřebitelů a zemědělců.

Diskusi rozpoutal ve středu poslanec Friedrich Ostendorff, když deníku Die Welt řekl: "Jsem pro zrušení snížené sazby DPH na maso a věnování ušetřených peněz na zlepšení životních podmínek chovných zvířat." V Německu nyní pro maso platí, stejně jako pro většinu potravin, snížená sazba DPH sedm procent místo 19 procent.

Také zemědělský expert CDU Albert Stegemann řekl deníku Die Welt, že by to mohl být "konstruktivní návrh" k diskusi. Ani poslanec SPD Rainer Spiering tuto možnost neodmítl, podle něj by ale na zlepšení podmínek zvířat měl přispět i masný průmysl a obchodníci, nejen spotřebitelé.

Ve vládní koalici i mezi Zelenými ale tyto výroky vyvolaly odmítavé reakce. "Zvýšení daně na maso nepomůže zlepšení podmínek v chovu zvířat, jen zdraží maso," uvedl k tomu dnes generální tajemník CSU Markus Blume.

Také šéf frakce SPD Carsten Schneider dnes místním médiím řekl, že jeho strana nechce "žádné zvyšování DPH, natož v případě potravin".

Ministerstvo životního prostředí k této diskusi podle DPA uvedlo, že jsou účinnější způsoby, jak zlepšit podmínky chovu hospodářských zvířat. Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová (CDU) k tomu řekla, že vítá diskusi o zlepšení podmínek zvířat a že je jasné, že to bude stát peníze. Ty ale podle ní nemají jít "automaticky ze zvyšování daní".

Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) dnes zveřejnil zprávu, v níž experti analyzovali, jak člověk využíváním půdy ovlivňuje změny klimatu. Vyzvali v ní ke změně způsobu hospodaření s půdou, ale i ke změně chování spotřebitelů. Lidé by neměli plýtvat potraviny a měli by snížit spotřebu masa. Hospodářská zvířata totiž při trávení produkují metan, který se rovněž podílí na skleníkovém efektu, a přispívá tak ke změně klimatu.