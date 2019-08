Vývoj hrubého domácího produktu tak nedosáhl očekávání, analytici v průzkumu agentury Reuters předpovídali stagnaci. V meziročním porovnání se hospodářský růst ve druhém čtvrtletí snížil na 1,2 procenta z 1,8 procenta v prvním kvartálu, a byl tak nejslabší od počátku roku 2018.

Britská měna na zprávu zareagovala poklesem, před polednem ztrácela na dolar 0,2 procenta na 1,2109 USD, euro na ni přidávalo 0,4 procenta na 0,9252 GBP.

Vzhledem k tomu, že vláda premiéra Borise Johnsona se zavázala opustit Evropskou unii 31. října bez ohledu na to, zda dokáže zajistit novou dohodu, vyhlídky do konce letošního roku jsou obzvláště nejisté.

Světová ekonomika rovněž zpomalila, z velké části kvůli obchodnímu konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou.

Britská centrální banka minulý týden předpověděla, že růst v současném čtvrtletí zrychlí jen mírně na 0,3 procenta a že růst za celý rok zpomalí na 1,3 procenta.

Britský ministr financí Sajid Javid ke zprávě statistiků řekl, že základy britské ekonomiky jsou silné a že období bylo náročné celkově pro globální ekonomiku. "Toto období je náročné napříč globální ekonomikou, v mnoha zemích se růst zpomaluje. Ale základy britské ekonomiky jsou silné - mzdy rostou, zaměstnanost je na rekordně vysoké úrovni a my předpovídáme, že letos porosteme rychleji než Německo, Itálie a Japonsko," uvedl Javid v prohlášení. "Vláda je odhodlána poskytnout lidem a podnikům v brexitu jistotu - proto je nám jasné, že Británie 31. října EU opustí," dodal.

Podle ekonoma společnosti PwC Mika Jakemana však není pochyb o tom, že ekonomika stagnuje. Krize spjatá s brexitem a nejistý globální výhled drží Británii ve třetím čtvrtletí "nůž na krku", prohlásil. Jen v červnu byl meziroční růst na úrovni jednoho procenta nejslabší od srpna 2013.

