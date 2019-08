Vývoz z USA do Británie se ve finančním roce, který skončil v dubnu, zvýšil o 14 procent na 78,27 miliardy liber (zhruba 2,2 bilionu Kč). Export z Německa do Británie naopak mírně klesl, a o to 0,1 procenta na 78,26 miliardy liber.

Britská ministryně obchodu Liz Trussová uvedla, že Spojené státy mají na jejím seznamu pobrexitových obchodních dohod Spojeného království nejvyšší prioritu. USA jsou již největším exportním trhem Británie, v uplynulém finančním roce britský vývoz do USA dosáhl rekordních 121,6 miliardy liber.

"USA jsou teď naším největším trhem z hlediska exportu i importu. Nikdy nebyla lepší doba k tomu, abychom takovéto skvělé příležitosti co nejlépe využili a dosáhli dohody o volném obchodu," uvedla Trussová, která tento týden navštívila Washington a New York. Při té příležitosti se setkala mimo jiné s americkým ministrem obchodu Stevenem Mnuchinem a obchodním zmocněncem USA Robertem Lighthizerem.