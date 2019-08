Papež František schválil stanovy vatikánské banky, završil tak její reformu

Nově je pro banku například povinný externí audit, stanovy však zavádějí také další změny za účelem posílení reforem. Ty by měly vrátit důvěru v instituci, kterou v minulosti zasáhlo několik skandálů, uvedla dnes agentura Reuters.

Stanovy schválené v papežském dokumentu byly zveřejněny dnes. Papež František učinil z reformy vatikánské banky jednu ze svých priorit. Krátce po svém zvolení dokonce zvažoval, že banku zavře, nakonec se ale rozhodl, že bude pokračovat v reformách, které zahájil jeho předchůdce, papež Benedikt XVI.

#PopeFrancis renews the statutes for the Vatican Bank (IOR), adding the appointment of an external auditor and new regulations regarding both governance and employees. https://t.co/6sHzEzaaLu