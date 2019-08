Mniši prodali krávy a dali se na výrobu piva. Zájem o Tynt Meadow je obrovský

Mniši prodali krávy a vybavili se nejvyspělejší technikou, díky níž mohou nyní vyrábět 300.000 lahví ročně. Jejich nápoj má 7,4 stupňů a jako dvanáctý na světě získal ocenění Mezinárodní trapistické asociace (ITA).

Za tlustými zdmi kláštera vycházejí z ultramoderních přístrojů vyrobených na míru v Německu tisíce lahví piva ale, jak se jmenuje nápoj s vysokou fermentací, v Británii zvláště oblíbený.

Tento mok si zamilovali jak pivaři na evropském kontinentu, tak mladí Britové. Zájem svědčí o rostoucí oblibě domácích piv.

🇬🇧 Faced with dwindling revenues, monks at a #Trappist monastery in central England swapped milk for beer. They sold the cows and set up a brewery, producing only the 12th beer in the world to get the Catholic order's seal of approval. https://t.co/j4m5MGVx7o By @PhebyJames pic.twitter.com/VcHlpkLZRc